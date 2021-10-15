大陸「個人信息保護法」將於2021年11月1日起施行，大陸官媒人民網發文點名在美上市的富途證券和老虎證券，指隨著資訊保護法推出，提供港美股等交易服務的互聯網券商將面臨新的考驗。

富途美股在14日盤前一度跌逾15％，即使富途在報導後發文表示，公司2019年已按要求完成整改，富途美股仍跌12％，收報73.81美元。主要在新加坡和美國經營的老虎證券14日收報8.18美元，跌幅為21.2％。其他中概金融股齊跌，陸金所跌9％，金融壹帳通跌7％。

人民網報導，提及互聯網券商存有兩大問題，一是在「個人信息保護法」明確個人資訊跨境提供規則的背景下，大陸的個人資訊出境問題，將為提供美股、港股等交易服務的券商將面臨新考驗。二是人民日報記者實測開戶發現，大陸銀行卡可直接轉帳到富途，投資港股和美股。

文章指出，早在2019年7月，受大陸網信辦、工信部、公安部和市監總局等4部門委托的評估，發現包括老虎證券、富途牛牛等APP在個人資訊收集使用方面存在問題且未公開有效聯繫方式，被要求整改。