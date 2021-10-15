普利司通振興加倍 換胎出遊享優惠 11:512021/10/15 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內自5月爆發疫情以來，終於在近五個月後回穩、喜迎多日「加零」，國內旅遊潮紛紛回籠。為迎接這波趨勢並響應近期政府公布的振興五倍券政策，台灣普利司通宣布，即日起至10月31日推出「振興五倍 好禮加倍」活動，凡於活動期間持紙本振興券至全台普利司通輪胎館購買四條指定輪胎即可享最高優惠800元全家電子禮券，讓民眾輕鬆換胎，安心出遊。 新北觀光工廠推輕旅行 加碼抽免費暢遊券 大潤發聯手內湖商圈 放大五倍券 #全家 #全台 #安心 #振興 #換胎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Yahoo奇摩祭日本代購優惠 「振興五倍券專區」買就抽5000購物金 10:332021/10/14 生活 彰化振興經濟抽青宅 若抽中想放棄也可換取125萬等值現金 19:522021/10/14 生活 觀光工廠輕旅行 新北推暢遊券 04:102021/10/15 地方新聞 《國際金融》企業樂觀業績 推進歐股登兩周高點 10:022021/10/15 財經 強化線上購物 量販業營業額去年為10年來最大增幅 10:082021/10/15 生活 《今日財經懶人包》費半指數強彈3％ 台積電Q4更旺 08:052021/10/15 財經 元大投信大滿貫 豪取六大獎項 04:102021/10/15 產業特刊 美開放海岸線 設離岸風電 04:102021/10/15 全球財經 五倍券發功 內需股強勢領漲 04:102021/10/15 財經要聞 高雄大遠百周年慶14日登場 掀起預購熱潮 15:442021/10/14 生活 富蘭克林國民基金 金融科技領航 04:102021/10/15 產業特刊 財經熱門新聞 男子兩度1次領百萬勞退金？勞保局回應了 - 財經 - 工商 台積電確定赴日 高雄被忘了？他爆1關鍵：企業出走不意外 - 財經 買房小心踩雷！凶宅都靠「這招」洗白 律師曝暗黑真相 - 財經 陸航商低價搶美國回流貨櫃 韓國釜山港喊：末日來了 - 財經 - 工商 美若支持台獨 就準備打仗吧 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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