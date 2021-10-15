國內自5月爆發疫情以來，終於在近五個月後回穩、喜迎多日「加零」，國內旅遊潮紛紛回籠。為迎接這波趨勢並響應近期政府公布的振興五倍券政策，台灣普利司通宣布，即日起至10月31日推出「振興五倍 好禮加倍」活動，凡於活動期間持紙本振興券至全台普利司通輪胎館購買四條指定輪胎即可享最高優惠800元全家電子禮券，讓民眾輕鬆換胎，安心出遊。