無人機管理機制上路將滿2年，最早領到操作證的玩家依法將開始換證，考量民眾操作頻率與便利，交通部民用航空局初步規畫，持有普通操作證者換照時無須測驗，專業操作證則以起飛重量為標準，25公斤以下僅須測驗學科。

民航局說，無人機管理機制自2020年3月31日施行，新機制上路前，即已規定各類操作證之有效期限為二年，持有人可於到期前30日內，向民航局申請換證，換證前，應經重新體格檢查及測驗合格。

民航局指出，無人機製造與運用科技發展迅速，相關法令亦會配合滾動檢討，持有者對相關變化與演進須有掌握，民航局也希望透過換證過程，確認持有操作證、特別是專業操作證者技術嫻熟，因此，換證過程辦理測驗有其必要。

基於便民考量，民航局表示，目前規畫，持有普通操作證者，換證時無須辦理測驗；持有專業操作證者，則依無人機之最大起飛重量分級，25公斤以上者，學科、術科均須測驗，25公斤以下者，僅須測驗學科。

截至9月底，全台已註冊遙控無人機共71831架，已核發操作證12782張，其中專業操作證有7195張。為因應持有者換證需求，民航局預計11月起，透過「遙控無人機管理資訊系統」，主動通知並開始受理民眾無人機註冊展延及操作證換證業務，民眾不須出門，即可利用系統線上申辦。