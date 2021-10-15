盧秀燕：陳其邁辛苦了 台中願竭盡所能協助高雄 12:172021/10/15 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市長盧秀燕表示願竭盡所能提供協助。（陳淑娥攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市鹽埕區「城中城大樓」14日凌晨傳出火警，不幸造成嚴重傷亡，台中市長盧秀燕15日向高雄火災事故不幸罹難者表哀悼之意，並表示高雄市長陳其邁與其團隊非常辛苦，願竭盡所能提供協助。 盧秀燕指出，針對高雄城中城大樓火災憾事，她在昨晚有發文表示不捨，此時陳其邁市長與高雄市政團隊非常辛苦，如果需要協助，台中與高雄不分藍綠，都是友好城市，必定竭盡所能提供協助，也期盼受傷的民眾能早日康復。 居民淒厲求援 親友哭喊救人 高雄城中城惡火奪46命 哀悼高雄大火罹難者 刪Q總部今取消罷免行程 #高雄 #盧秀燕 #協助 #台中 #城中城 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄城中城大火 侯友宜捐出一個月所得拋磚引玉 11:282021/10/15 政治 城中城大火奪46命 高雄巿議會默哀30秒 09:302021/10/15 政治 高雄城中城46死多嗆傷致命 醫：幸運獲救者要注意3狀況 08:182021/10/15 生活 李旻快評》花媽、暖男治下的高雄 09:422021/10/15 快評 城中城大火受困 老翁苦撐八小時 母女躲陽台喊破嗓同獲救 08:352021/10/15 社會 危樓改建兩度破局 官員消極奪命 04:102021/10/15 焦點要聞 PLG》終獲本土戰力！盧哲毅官宣加盟高雄鋼鐵人 11:142021/10/15 體育 城中城大火46死 21具遺體尚未指認 1具「碳化」難辨識 10:242021/10/15 社會 高雄城中城大火 美議員表達哀悼為傷患祈福 06:102021/10/15 國際 高雄城中城大火 民進黨團捐贈100萬慰問金 09:452021/10/15 政治 城中城大火釀重大死傷 蔡總統首度發表談話：儘快釐清災害原因 10:392021/10/15 政治 政治熱門新聞 黃暐瀚問若被柯P罵「袂見笑」會受不了嗎 王世堅居然回3字 - 政治 看完蔡英文最新民調 黃暐瀚認同沈富雄這句話 - 政治 陳柏惟淋雨媽媽突現身擁抱 「趙少康小編」起底真相狠打臉 - 政治 羅友志翻出陳其邁曾嗆胡志強9死火災應下台 照片曝光網驚：迴力鏢打臉自己 - 政治 該不該為城中城大火下台？陳其邁停頓7秒吐15字回應 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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