高雄市鹽埕區「城中城大樓」14日凌晨傳出火警，不幸造成嚴重傷亡，台中市長盧秀燕15日向高雄火災事故不幸罹難者表哀悼之意，並表示高雄市長陳其邁與其團隊非常辛苦，願竭盡所能提供協助。

盧秀燕指出，針對高雄城中城大樓火災憾事，她在昨晚有發文表示不捨，此時陳其邁市長與高雄市政團隊非常辛苦，如果需要協助，台中與高雄不分藍綠，都是友好城市，必定竭盡所能提供協助，也期盼受傷的民眾能早日康復。