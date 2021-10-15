「桃園挺文創 送你看電影」自10月16日起於市內7大藝文場館消費累計滿800元以上，只要含1筆實體振興券消費，免費兌換隨機7大影城電影票1張。（桃園市文化局提供／陳夢茹桃園傳真）

「桃園挺文創 支持獨立書店」活動從10月16日起跑至2022年4月30日止。（桃園市文化局提供／陳夢茹桃園傳真）

「鼓勵進劇場 贈送電影票」 於10月2日登場截至12月19日止，只要符合相關條件，可兌換隨機7大影城電影票1張。（桃園市文化局提供／陳夢茹桃園傳真）

後疫情時代來臨，桃園市為提振受新冠疫情衝擊的藝文團體、電影業者及文創業者，將配合中央振興5倍券推出4大振興方案，另外更邀請39間相關藝文店家、8間影城、21間獨立書店加入「桃園好市乘雙券」消費優惠。

文化局表示，「鼓勵進劇場 贈送電影票」 於10月2日登場截至12月19日止，精選19檔電影贈送電影票，民眾只要購買文化局演藝廳、桃園展演中心、中壢藝術館上述劇場節目800元以上的票券，或購買3張鐵玫瑰藝術節及桃園綠洲計畫演出票券，即可憑票根兌換隨機7大影城電影票1張，換完為止。

「桃園挺文創 送你抵用券」活動期間為10月16日至12月12日間，到市內7大藝文場館持實體振興券消費滿200元含即可兌換該場館抵用券100元，限於該場館下一筆消費折抵，每周六、日限量發放各50張，使用期限為10月16日至12月19日。

文化局說，「桃園挺文創 送你看電影」自10月16日起於市內7大藝文場館消費累計滿800元以上，可跨場館，只要其中含1筆實體振興券消費，即可憑發票或收據免費兌換隨機7大影城電影票1張，換完為止，每周六、日限量發放各25張。

「桃園挺文創 支持獨立書店」從10月16日至2022年4月30日持實體振興券、藝fun券或好市乘雙券於21間獨立書店單筆消費滿500元以上，即可抵扣100元，單次消費滿1500元再加送500元超商禮券，不累贈，各書店數量有限，換完為止。

文化局補充，這4種振興方案獲挹對象包括，市內7大藝文場館，如中壢馬祖新村眷村文創園區、大溪木藝生態博物館、桃園七七藝文町、南崁兒童藝術村、壢小故事森林、壢景町、桃園展演中心X-Plus內54間店家；7大影城有喜樂時代影城、八德國賓影城、統領威秀影城、美麗新台茂影城、桃園新光影城、中壢威尼斯影城、大江星橋國際影城；3大藝文場館包含文化局演藝廳、桃園展演中心、中壢藝術館演藝廳，還有21間獨立書店。

不僅如此，文化局更配合市府發行的好市乘雙券，推出好康再加碼，邀請39間藝文場館進駐店家及大溪街角館、8家電影院，分別為喜樂時代影城、八德國賓影城、統領威秀影城、桃園站前in89統領影城、美麗新台茂影城、桃園新光影城、中壢威尼斯影城、大江星橋國際影城，還有21間獨立書店一同加入桃園好市乘雙劵方案，提供滿額折抵、滿額贈品等優惠。

文化局表示，藝文振興方案會陸續推出，讓民眾逛園區挺文創，同時振興電影產業，並一同支持獨立書店的運作，活動詳情請持續關注桃園市政府文化局臉書粉絲專頁。（桃園市政府文化局廣告）