前新北市議員王建章在擔任議員期間曾多次詐領助理費，詐領金額高達百萬，檢方昨日指揮搜索其住處和戶籍地，訊後向法院聲請羈押禁見。（蔡雯如翻攝）

各縣市議員屢屢傳出詐領助理費問題，檢方近期接獲通報指出，前新北市議員王建章在擔任議員期間曾多次詐領助理費。新北地檢署黑金組檢察官周懿君昨指揮法務部調查局北部地區機動工作站兵分2路，搜索其戶籍地和住所，並將王建章等3名被告帶回訊問，認為王涉犯貪汙治罪條例罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見。

檢方指出，王建章2006年至2018年擔任議員時，由其妻子擔任議員辦公室主任，2人明知議員公費助理補助費是由議會編列預算支付，並非薪資之一，但卻在2009年至2018年期間，利用多名親友作為人頭帳戶，向議員申報公費，每月詐領2至3萬元的補助費，長年來詐得數百萬元公費。

檢方指揮調查局北機站搜索王建章住處、戶籍地後，將王建章等3名被告、11名證人帶回訊問，訊後認為王建章和其妻子涉犯貪汙治罪條例、使公務員登載不實罪等罪嫌重大，且有勾結共犯之虞，因此向法院聲請羈押禁見。