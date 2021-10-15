房市買氣旺，前三季六都中，台北、台中、台南、高雄四都的家戶購屋比均創下五年來新高，平均每百戶都有二戶以上購屋，新北、桃園雖未創高點，但家戶購屋比都在3%以上，桃園亦更是連二年每百戶都有近4戶購屋，家戶購屋比持續在六都中稱霸。

根據住商機構統計六都前三季家戶購屋比，桃園市以3.8%居冠，台中市3.5%次之，新北市3%居第三，台北、台南、高雄均都未及3%，不過都創下了五年以來的同期新高，這示買方在這三都購屋意願大增。

大家房屋企研室副理郎美囡表示，房市市自2016年落底，隔年反彈後一路走揚，今年前三季六都房市交易雖然一度因疫情爆發而下挫，不過搭上資金熱潮買氣不墜，具話題的區域吸金力強。

台南及高雄二都受惠科技園區設廠議題，以及相對低的房價，頗受買方青睞，交易量走高，南二都前三季家戶購屋比均為2.8%，較去年同期增長0.4個百分點，成長力道明顯優於中台灣及中台灣都會區。

台中及桃園重劃區推案量大，搭上商場等民間投資或公共建設利多，買方買單意願高；雙北雖然房價高，但資金湧入強化買方購買力，台北市家戶購屋比向上挺進；不過房市過熱熱受到政府關注，央行祭出第三波房市選擇性信用管制，此波出手打房具降溫作用，預期六都交易將趨於緩和，第四季求穩不求放量。

住商不動產企研室經理徐佳馨表示，隨著疫情逐漸緩和，建商推案亦趨踴躍，不少地區推案量放大，未來恐湧現賣壓，在缺工缺料下，也可能影響交屋狀況。