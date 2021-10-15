每年年底都是機車市場的銷售高峰，電動機車品牌eMOVING在9月率先推出的「振興優惠翻倍送」活動及新車EZ1上市帶動下，銷量成長接近二倍，搶得市場先機。現在更加碼凡使用振興五倍券購買eMOVING任一車系可以再折5000元，含政府補助最高優惠折扣42500元（含5000元振興券），讓振興券價值即刻翻倍，搶攻年底換車族的搶購熱潮。

中華eMOVING指出，全新上市的綠牌電動機車EZ1，為eMOVING與Gogoro首款合作開發車款，結合Gogoro的換電技術及eMOVING諸多實用功能。可愛討喜的外型及靈活的置物空間搶攻現代女性機車市場。以台北市民搭配台北市政府的振興加碼方案為例，購車最高可省下31000元（包含振興券5000元、台北市購置電車加碼補助8000元、汰舊換新補助13000元與eMOVING振興券優惠再加碼5000元），限量優惠只要27900元就可以輕鬆騎回家，再送三大熱銷配件：e-mu造型專屬腳踏墊、e-mu造型專屬風鏡、經典型手機架。

eMOVING iE125是全台首台符合共用規格的快充白牌電動機車，搭載電動駐車、電動倒車、USB充電孔、行車紀錄器與支援手機解鎖功能緊急煞車警示系統等智慧功能，中華eMOVING這次特別針對iE125加碼，同樣以台北市民搭配台北市政府振興加碼方案為例，指定車款最高更可以折抵42500元（包含振興券5000元、台北購置電車加碼補助8000元、汰舊換新補助19000元與eMOVING振興券優惠加碼5000元，指定車款加碼3000元購車金，舊車主購車優惠加碼2500元購車金），最低入手價只要25300元。