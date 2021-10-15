台股自9月底以來拉回整理，大盤近期仍呈現震盪格局，本周市場關注焦點為昨日(14日)登場的台積電(2330)法說會，會中釋出利多消息包括第3季營收季增11.4%、年增16.3%，創下歷史新高，且現正加速海外擴張的腳步，預估第4季營收可望再創新高。國泰投信表示，台積電是半導體產業景氣的風向球，展望樂觀讓市場對護國神山及半導體相關供應鏈維持正向看法，尤其5G、電動車時代來臨，更擴大半導體產業需求及商機，而台股第4季漲幅往往勝出其他季，建議短線震盪拉回，可趁勢採定期定額進場，逢低布局5G、電動車、半導體等類股及題材，抓住未來漲升契機。

除了台積電法說動向受關注外，5G、電動車也話題連連，先看看5G市場最新動向，和碩(4938)協助開發建置基於O-RAN(Open Radio Access Network)標準的5G基站，透過軟硬體對接連接至低軌道衛星後傳送終端裝置間資料，全面加強5G通訊網的覆蓋，將強化受災或偏遠地區的通訊能力。法人評估，該計畫執行後將有利和碩、穩懋(3105)等台廠供應鏈大啖市場大餅。

電動車市場近況，鴻海(2317)將於下周一(10/18)鴻海科技日發表其打造的3款電動車，包括C級距轎車、E級距轎車與電動巴士，本周先暖身釋出的網路影片讓鴻海電動車家族外觀提前曝光，更秀出這三種車款上路開跑的行車影像，電動車外觀搶先亮相後令市場驚豔也引發熱議。

國泰台灣5G+ ETF(00881)基金經理人蘇鼎宇表示，鴻海集團布局電動車產業再下一城，市場普遍認為鴻海電動車能量已初步到位，離原訂2025年集團占全球電動車製造比重5%、營收規模300億美元的目標更近一步，有望成為推動公司未來業績成長的引擎，而這樣的好消息也將帶動相關電動車市場及供應鏈。

蘇鼎宇認為，投資人可抓住電動車、5G、半導體等電子股大趨勢，目前台股本益比仍低於過去十年平均值，長線投資價值浮現，短線震盪拉回可趁勢逢低布局，建議鎖定囊括這些概念股的ETF，掌握各題材趨勢商機。