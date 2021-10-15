針對昨日在高雄市鹽埕區釀成46死41傷的城中城大火，台中市議員王立任在15日表示，這是高雄史上最嚴重的火災，也是繼1995年台中衛爾康餐廳大火後，台灣死傷第二多的單一建築物火災。因該建築物內有許多堆棄已久的雜物及垃圾導致火勢一發不可收拾，台中市政府也應當立即清查並改善境內老舊危樓的狀況以防止憾事重演。

王立任指出，台中市因早期商業發展蓬勃，根據都發局統計，台中市屋齡30年以上的建物有將近40萬戶，而老舊建築物內大多經濟弱勢者居多，籌措經費困難，整合不易。尤其在舊市區還有很多被列為需要重整的大樓如遠東大樓、千越大樓等等，市府應積極協助整合都更，讓危老建築蛻變換新。

王立任呼籲，許多大樓因使用已久樓梯間早已堆滿陳年雜物導致逃生不變，加上早期的建材也不符合現今消防標準，因此市政府應針對危老建築定期巡查內部環境是否安全，加強安檢，並安裝住警器、增設滅火器及灑水器等滅火設施，以協助控制火勢，防止災害擴大釀成憾事。