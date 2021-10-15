適逢輔仁大學在台復校60週年，新北市政府消防局結合輔仁大學今（15）日上午10時於校內風華再現廣場，辦理《輔大一甲子，防災逗陣行》110年全民國防教育防災宣導活動，並由身為輔大校友的新北市副市長謝政達親自蒞臨為新北防災青年守護團的輔大成員頒發培訓證書，期勉莘莘學子們未來在協助防災宣導工作上能貢獻所長。

身為輔大校友的新北市副市長謝政達親自蒞臨為新北防災青年守護團的輔大成員頒發培訓證書，期勉莘莘學子們未來在協助防災宣導工作上能貢獻所長。(新北消防局提供)

為推廣校園防災安全及招募防災青年守護團暨義消，消防局設置地震體驗車、濃煙體驗、搜救犬、一氧化碳及CPR等各式宣導站別，特別增加「猛男訓練班」、「等你來『電』」攤位，透過消防猛男教導肌力訓練及解謎遊戲尋找起火原因，謝副市長除了和輔大附設幼兒園上地震體驗車感受地震發生搖晃的可怕，並和大學生進行肌力訓練，讓學生們了解正確的防火防災觀念，以及消防人員強壯體格有賴於平時的精實鍛鍊必備。

為推廣校園防災安全及招募防災青年守護團暨義消，消防局設置地震體驗車、濃煙體驗、搜救犬、一氧化碳及CPR等各式宣導。(新北消防局提供)

新北市政府消防局長黃德清表示：「防災是現在的問題，青年是未來的希望」，因應人口老化、氣候變遷及建築型態發展可能衍生的災害，防災工作是每一個人的責任，為了提升民眾防災意識，新北市率先全國成立第1個專為防災服務奉獻的青年社團，期望透過動手實作的過程，讓青年學習防災知識並與社會接軌，藉由經驗傳承至青年思維，再由青年傳播至社會大眾。

為推廣校園防災安全及招募防災青年守護團暨義消，消防局設置地震體驗車、濃煙體驗、搜救犬、一氧化碳及CPR等各式宣導。(新北消防局提供)

謝副市長表示非常高興回到母校參與此次的活動，肯定也感謝輔仁大學對於防災工作的重視，因應人口老化、氣候變遷及建築型態發展可能衍生的災害，防災是每一個人的責任，新北市防災青年守護團是一個專屬15-25歲青年的團隊，鼓勵學生能踴躍加入，將在學校習得的技能，運用在防災宣導志願服務，甚至可加入義消行列，更進一步協助救災救護工作，共同為社會奉獻一分心力，一齊守護輔大的安全、新北的安全。