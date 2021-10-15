高雄鹽埕區「城中城」大樓14日凌晨發生大火，導致46人喪命、41人輕重傷，國民黨高市議員童燕珍、蔡金晏、邱于軒、王義雄、陳若翠、陳玫娟、鄭安秝等人15日上午到火災現場向死者及傷者獻花、默哀，並大力譴責高市府應該更重視工安、消安及危樓的檢視。

童燕珍指出，這次火警的傷亡可以說是有史以來最嚴重的災害之一，大家都非常的哀痛，他們特別到現場致意，最主要是想為死者及傷者祈福，希望他們能夠安然離世、早日康復。

童燕珍表示，他們要對高雄市政府要提出譴責，希望他們未來要重視工安、重視危樓的檢視，先前在議會質詢時，市府卻無法回答危樓數目，也無法說明危樓的相關定義及標準，代表市府並沒有認真檢視高雄的危樓狀況。

童燕珍呼籲，市府應該要把安檢工作做好，對於有問題的危樓更要加強檢視，不應該單單只是按照法規罰錢就可以了事，拿這次城中城為例，市府早該加強檢視，由於大樓6樓以下都沒住人，也許民眾在內藏毒或是其他危險物品，警消卻被擋在門外不得而入，那發生危險的風險就會大大提升。

童燕珍表示，他們將把自己的一日所得捐出來，同時發動募款，所有募到的款項會全數捐到傷者及死亡家屬身上。

據了解，前總統馬英九及前立法院長王金平15日在高雄路竹舉辦餐宴，「馬王會」結束後，2人將會抵達城中城火警現場獻花、默哀致意。