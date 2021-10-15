美股受惠企業財報及就業、通膨數據同步報喜，四大指數周四同步大漲，台股在台積電(2330)法說報喜、大漲逾4％帶動下，加權指數開高後強彈逾300點，一舉站回16700之上，最高飆漲373.9點至16761.18點，櫃買指數同步開高大漲逾1.5％。

截至11點45分，加權指數大漲366.29點、為16753.57點，早盤維持逾300點漲勢，今日成交量估略增至約2900億元。櫃買指數截至11點45分上漲3.6點至201.87點，早盤最高上漲4.29點至202.56點，今日成交量估略增至660億元。

盤面各類股普揚，由電器電纜漲逾3.5％領軍，成交量最大的電子股大漲近3％居次，貿易百貨及造紙股分別漲逾2％、近1.5％，玻陶、電機、觀光、橡膠、鋼鐵、金融等亦漲逾1％，僅航運及紡纖股於平盤上下小幅震盪，表現相對較弱。

權值股由晶圓雙雄聯電(2303)及台積電分別飆升逾5％及4％領軍，國泰金(2882)漲逾2.5％居次，鴻海(2317)、日月光投控(3711)、矽力-KY(6415)等漲逾2％，台塑化(6505)及台達電(2308)亦漲近2％，長榮(2603)及萬海(2615)仍跌近1％及1.5％，表現偏弱。

投顧法人認為，台股昨日在晶圓雙雄帶頭反彈下止跌、今日進一步強彈，技術面上嘗試在年線附近打W底右腳支撐，KD黃金交叉，加上5日均線翻揚向上，有機會醞釀一波反彈，惟仍須觀察外資賣壓是否減緩，仍暫以16200～16700點區間看待。