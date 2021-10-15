鹽埕區城中城大火害死46命，住9樓驚險逃生的毛姓男子大火前天深夜還坐在一樓和黃姓女子等人聊天，確實看到黃女拿沉香出來點。毛男痛批黃女只把城中城一樓當喝酒的地方，「個性有夠差」、潑辣，一言不合就砸玻璃或瓶子，去到哪都和人吵架。

毛男表示，黃女和男友郭姓男子大概兩個月前才認識，兩人都是無業遊民，常常吵架，要分不分。兩人天天都來城中城一樓消磨時間，小套房只是她喝酒聊天的地方，和郭男每每都喝酒到半夜才甘願回到五甲住處。

毛男說，大火前一晚，他就和黃女等人坐在樓下閒聊，黃女當時確實有把沉香拿出來放在茶具行門口，她和郭男發生口角不愉快，黃女又一副要翻臉翻桌的樣子，郭男不爽就提前離開。大概11點多，他累了就先返回9樓套房睡覺，樓下發生什麼事情他完全不知道。

毛男說，14日凌晨差點被燒死，他一聞到煙臭味就機警逃命，逃出來時，發現9樓兩邊的通道都是濃煙，伸手不見五指，也沒看見其他人逃出來。第一時間他還傻傻地搭電梯下樓，沒多久電梯就斷電了，想起鄰居，毛男說都是一些生活正常的工人，可惜都沒看到逃出來，大概都在樓上「等死」了。

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