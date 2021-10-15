大陸國務院工業和信息化部「工信微報」微信公號15 日消息，工信部下架96款侵害用戶權益APP，涉及知名APP有：出行服務類「驢媽媽旅遊」超範圍蒐集個人信息、餐飲外賣類「喜茶GO」強制、頻繁、過度索取權限；「出國翻譯官」違規蒐集個人信息等等。

消息指，近期，工信部組織各省通信管理局，持續推進APP侵害用戶權益專項整治行動，加大常態化檢查力度。大陸十一國慶前夕，重點對假日出行、民生服務類APP進行檢測，並對未按要求完成整改的進行了公開通報。截至目前，尚有96款APP未按時限要求完成整改。此外，檢測發現字節跳動「穿山甲」SDK、騰訊「優量匯」SDK、快手廣告SDK問題較多，分別占問題總量比例的37.4％、29.9％、8.0％。

依據大陸《網路安全法》等法律要求，工信部組織對各該96款APP下架，其中以浙江通信管理局下架36款最多。相關應用商店應在本通報發布，立即組織對名單中應用軟體進行下架處理。相關SDK應加強自查自糾，後續工信部將對反復出現問題的SDK依法從嚴處理。