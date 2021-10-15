前衛獨創、以頂尖科技擘劃未來純電動能時代，BMW將BORN ELECTRIC由電而生的理念完美融會，不僅以先行者姿態樹立標竿，立足於全新電動車世代的尖端，更持續顛覆眾人想像，以全新BMW iX豪華純電旗艦休旅，呈現專屬於BMW至臻完美的電動車姿態，演繹BMW永無極限的創新巔峰。在今年2021上海車展中，全新BMW iX不僅是全球首度公開亮相，於2021 IAA Mobility德國國際汽車及智慧移動博覽會中更是全場矚目焦點。

BMW總代理汎德理解消費者的殷殷期盼，於今年5月即展開BMW iX豪華純電旗艦休旅線上搶先預購活動，並在7月公布全新iX豪華純電旗艦休旅預售價後，接單至今超過300張。

汎德表示，以最快速度將全新BMW iX引進台灣市場，首度在台現身，延續漫步於科技尖端的前衛風範，全新BMW iX豪華純電旗艦休旅將採用線上購車方式，要以創新思維引領豪華汽車品牌數位化潮流，並宣告品牌電動化時代來臨。