根據一份最新研究，在寮國蝙蝠身上的冠狀病毒出人意料地擅於感染人類細胞，顯示這類致命特徵確實可在實驗室以外的自然界演化而來，有助了解COVID-19疫情起源。

「紐約時報」指出，病毒專家對這一發現感到振奮。科學家2020年夏天前往寮國捕捉身上可能攜有COVID-19病原近親的蝙蝠，研究後得出相關發現。

科學家們趁夜深人靜時用網子和帆布所做的陷阱捕捉從洞穴飛出的蝙蝠，採集蝙蝠唾液、尿液和糞便樣本。確認蝙蝠糞便樣本內含有冠狀病毒後，科學家們便在高度安全的生物實驗室，以專門的防護裝備和空氣濾淨器展開研究。

研究人員發現，在寮國採集到的3種冠狀病毒很不尋常：它們表面有一個分子鉤，與這次引發COVID-19大流行、名為SARS-CoV-2的新型冠狀病毒身上的鉤極其相似。與新型冠狀病毒一樣，寮國蝙蝠身上冠狀病毒的鉤子讓它們能輕易附著於人體細胞。

談到寮國蝙蝠冠狀病毒的分子鉤是如何輕易感染人類時，帶領這項研究的巴黎「巴斯德研究所」（Pasteur Institute）病毒學家艾洛瓦（Marc Eloit）說：「它甚至比早期的新型冠狀病毒株還要好。」這份研究日前已於線上發布，但尚未發表於科學期刊。

有些專家認為，這些類SARS-CoV-2病毒很可能已不時感染人類，引發過輕微與幅度有限的傳播，但只要條件成熟，恐就能引起類似COVID-19那種大流行。

專家們表示，這些發現對有關COVID-19起源的激烈辯論具有重要意義。有些人堅信像SARS-CoV-2這般驚人感染人類細胞的能力不可能是自然進化而來，但這項新發現表明並非如此。

亞利桑那大學病毒學家沃洛比（Michael Worobey）說：「這真的能讓所有認為這種病毒肯定出於實驗室製造，或某種人為改造才能有如此傳染力的想法一槍斃命。」沃落比並未參與這項寮國蝙蝠冠狀病毒研究。（譯者：陳亦偉）1101015