高雄市城中城大樓10月14日發生大火，財政部率各公股事業捐助2250萬元，提供受災戶及罹難者慰問金，或協助傷患後續醫療等相關費用。

財政部表示，高雄市鹽埕區城中城大樓發生嚴重火災意外，造成傷亡，財政部及各公股事業機構同表哀悼與關切，為踐行企業社會責任，提供受災戶及罹難者慰問金，或協助傷患後續醫療等相關費用，財政部所屬公股事業機構聯合籌措2250萬元，將全數捐入高雄市政府社會局社會救助金專戶運用。