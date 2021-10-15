39歲女星謝忻過去有「小Selina」稱號，2018年她以《綜藝大集合》獲得金鐘獎綜藝節目主持人獎，但隔年就爆出她與已婚阿翔（陳秉立）車吻風波，讓她被迫離開節目。近來，謝忻常透過社群網站分享近況，昨(14日)她曬出自己健身影片，期間她突然拉低緊身褲褲頭，炫耀平坦小腹，但無意間洩露裡面沒穿一事。

走出不倫戀陰霾後，謝忻今年3月出席活動時承認有了新男友，對方是圈外人，年紀比她大，也見過對方父母，至於是否打算結婚？謝忻坦言目前還沒考慮到，現在只想快樂交往。上月她突然曬出自己頭戴花冠的美照，笑說「看我這新娘般的造型」，表示自己只是暫代花藝師助理幫忙到露營會場布置，但這經驗讓她興趣大開，直說：「充分地享受到了懶人露營的美好，只要人到，什麼東西都幫你準備好了，好適合我啊」。

謝忻拉下褲頭，看似裡面沒穿。（圖／翻攝自xiexin1127 IG）

今年8月謝忻上節目，無奈反擊酸民，她透露有次跟「海產」劉威廷合作唱歌拍影片，她將影片PO上網後，卻遭網友質疑跟阿翔藕斷絲連，還有人砲轟她：「妳怎麼還敢跟阿翔在一起？妳不怕這輩子翻不了身嗎？」讓謝忻哭笑不得，只好在鏡頭前反擊，怒批：「差那麼多！你要不要去看眼科？」

熱愛健身的謝忻，今年6月台灣新冠肺炎本土疫情嚴重時，因不方便上健身房，一早凌晨4時便選擇到南京東路慢跑，自曝遇到有正義感的男子提醒其他沒戴口罩的路人，讓謝忻一時心動稱呼對方「台版馬東石」，7月健身房微解禁後，謝忻也第一時間分享現場狀況，有人指她內褲痕明顯，謝忻當時回應：「我也很苦惱，這世界上到底有沒有真正的無痕內褲，我一直找不到『真正的』」，而她昨分享的影片中不僅沒有內褲痕跡，還看似「真空」，成為影片意外亮點。

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