新北市消保官近期針對市售8款標榜抗菌的砧板進行抽測，發現有5款砧板抗菌效率標榜不實，另有3款中文標示不符規定，目前已函請各地方主管機關依法處理。（新北市消保官提供）

受到疫情影響，為避免染疫風險，許多家庭紛紛捨棄外食，選擇在家自煮。新北市消保官近期針對市售8款標榜抗菌的砧板進行抽測，發現有5款砧板抗菌效率標榜不實，另有3款中文標示不符規定，目前已函請各地方主管機關依法處理。林口長庚紀念醫院臨床毒物科護理師譚敦慈表示，雖然砧板標榜抗菌，但若消費者過於信任，沒有做到生熟分離，恐會使腸胃道受傷，出現腹瀉等症狀。

新北市消保官表示，本次採檢是依ISO 22196抗菌性標準進行抽測，檢測發現「PINYAN美國原裝雙面抗菌木纖維砧板」、「ECOWOOD 美國松木不發霉砧板」、「KYOCERA日本京瓷抗菌砧板附直立架」包裝都不符合食安法標示規定，沒有標示材質名稱及耐熱溫度、國內負責廠商之名稱、電話號碼及地址等項目。

而檢驗的8件砧板中的「GOLD LIFE美國原木不吸水抗菌砧板」、「彩藝密痕砧板 x 染井吉野櫻」、「妙潔 抗菌料理砧板」、「ECOWOOD 美國松木不發霉砧板」、「KYOCERA日本京瓷抗菌砧板附直立架」抗菌效率都未達99％，對於金黃色葡萄球菌及大腸桿菌的抗菌程度不佳，已涉嫌違反食安法誇大不實部分，目前消保官也已確認購樣的販售平台、相關廠商已將商品網頁下架，同時行為給各縣市主管機關依法處理。

毒物專家譚敦慈表示，消費者往往會信任沒有抗菌效果的砧板，但是無論有無抗菌效果，民眾都要落實生熟分離的原則，將切生肉切水果生菜的砧板分開處理，避免味道、細菌沾染，針對抵抗力不好的小孩或長者，若無清理直接食用，恐會出現腸胃道傷害，出現身體不適狀況。

法制局長吳宗憲指出，食安法第26條規定經中央主管機關公告之食品器具、食品容器或包裝，應以中文及通用符號，明顯標示法定項目。食安法也規定商品標示、宣傳或廣告，不得有不實、誇張或易生誤解之情形。

不過，衛福部食品藥物管理署尚未針對宣稱抗菌功效的食品器具，提供明確的管理方式及法規規定，因此市府除了呼籲業者應自律並誠實標榜外，更呼籲相關主管機關盡快釐清檢驗方法及法規適用疑義，使地方政府可以有效檢驗、落實管理，保障消費者的食安權益。