為力行減碳生活，中華工程今（15）日舉辦「活力中工，公益健走」活動。

中工今天表示，中工攜手心路基金會，於今（10月15）日至11月12日期間，舉辦「活力中工，公益健走」活動。

中工表示，為力行減碳生活、關心員工健康、投入社會公益，中華工程公司於15日至11月12日期間，舉辦「活力中工，公益健走」活動，鼓勵員工在工作之餘，將運動生活注入日常，同時為節能減碳貢獻己力，再結合社會公益。

凡一位中工同仁報名參與活動，中工即捐贈200元給財團法人心路社會福利基金會，捐款用於身障者服務經費。

活動首日，中華工程董事長朱蕙蘭帶領參與800位同仁，一同宣誓，每日健走8000步，目標一個月減少32公噸的排碳量，相當於大安森林公園一個月的碳吸附量。

中工表示，為因應疫情，本次活動採無場域限制進行模式，同仁可以各自安排健走行程，兼顧防疫與健康生活。

在今天的啟動儀式中，心路基金會執行長賴炳良表示：「心路推動好天天齊步走健走活動已超過十年，活動的目的是希望障礙者和家庭能在專業支持下，有機會走出家門、參與社會，同時也期盼增進社會大眾對障礙朋友的認識，用友善的態度與他們相處。很感謝像中華工程如此有愛的企業號召員工一同響應，今年截至目前已累積6886公里，在中華工程的助力之下，希望能超越10000公里。」

中工表示，本次為讓員工能夠舒適運動，同時體恤同仁處於熱傷害高危險群的工作環境中，中華工程也特為每位員工訂製以57％排汗紗，與43％寶特瓶紗，製成的環保涼感衫。寶特瓶紗相較於傳統聚酯纖維，還可減碳77.3％、節能86.6％。將寶特瓶回收製成衣服，可有效減少環境負擔。

中工表示，在工程本業之上盡心盡力之餘，中華工程也始終秉持著「以人為本」的精神，將關懷人、關懷社會、以至關懷環境視為企業使命，積極響應、投入、參與社會，並推動、倡議環境永續。中華工程投身ESG不遺餘力，在未來，也將持續以行動轉動善循環，擴張正向力量，促進世界向更美、更好邁進。