打造台灣成為東亞數位匯流及AI雲端商務應用中心，是方電訊今日舉行智慧IDC機房動土典禮，新機房大樓導入「綠建築」及「智慧建築」的技術元素，整合IoT(物聯網)及ICT(資通訊)技術為設計主軸，以期運用資通訊高科技軟實力與節能減碳之綠建築結合，成為國內新一代高智能IDC機房的最佳典範。

蔡英文總統致時表示，是方第4棟新機房兼具綠建築與智慧建築雙重特色，不僅順應新生代5G、AI的高速聯網潮流，未來正式加入營運後，預期吸引更多國際及雲端業者來台設置機房，成立區域服務中心，增強台灣對外網路服務的韌性，將為台灣IDC及雲端產業帶來新契機，對於加速我國雲端產業邁向國際化，具有重大指標性意義。

集團母公司中華電信董事長謝繼茂致詞表示，今年適逢是方電訊創立30週年，再加上第4棟機房開工動土，可謂雙喜臨門，衷心冀望是方持續提升營運動能，共同為集團永續經營與成長而努力。

是方董事長吳彥宏表示，吳彥宏並指出，從國際海纜與電信業者在亞洲布局的趨勢觀察，位居東亞樞紐位置的台灣越趨重要，尤其地處西太平洋第一島鏈的台灣往北可直連東北亞的日韓，往南則已布局南向政策多年，國際政經地位與日俱增，是方身為台灣IDC服務領導廠商，運營國內最大電信市集，更是國際雲端、海纜與網際網路主要閘口，重要性不言可喻。

是方總經理劉耀元說，此次新機房興建預算約20億元，朝向「Tier4」等級建置，樓層面積5000坪，為地上7層地下2層建物，可支援未來HPC之高用電機櫃需求；各樓層皆挑高6米，樓地板載重達到每平方公尺2000公斤嚴格標準，大樓採用LRB（Lead Rubber Bearing）隔震設計，整棟建築防震係數為0.41G（可預防7級強震），並以光纖與是方現有之IDC相連結，預計2023年底正式啟用。

值得一提的是，新機房所在地點可快速上達中山高速公路與北二高，40分鐘可抵達桃園國際機場，地理位置十分優越。且為了追求更快速，更彈性的跨國服務，是方已規劃全新智慧交換連結服務，與東協10國合作夥伴可相互提供當地服務給有跨國需求的企業用戶，台灣客戶需要透過海纜連接到菲律賓機房購買當地網路，或是越南台商需要VPN 連回台灣，皆能以是方為窗口，享受到便利、快速的跨國網路連結服務。