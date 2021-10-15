高雄市城中城大樓惡火奪走46條人命，台南市長黃偉哲今天表示，人命關天，安全不能打折，要記取教訓，不管是什麼時候蓋的老屋，都要用現代安全標準檢查，針對一些老的大樓沒有管理委員會，請工務局積極輔導住戶成立管委會，若真的無法成立，政府公權力將介入。

針對老舊大樓都更，他說，這牽涉到民眾意願以及民眾訴求的居住正義，還是要予以尊重，都更還是有一定的法律程序要走，政府不能踰越法律程序，以免被告，吃不完兜著走。他強調，除非修法，允許政府公權力介入都更，以現行的法律，該怎麼走就怎麼走。

黃偉哲強調，安全不能打折，要記取教訓，絕對不能只有5分鐘熱度，台南市針對大樓消防安檢，複合大樓消防列管檢查情形，目前列管家數50家，採動態檢討，不合格有5家，均要求限期改善，若限期不改善，除了處罰，也會公布大樓名稱及負責人名字，提醒民眾不要入住、不要去租，並持續追蹤檢查，直至改善為止。

他強調，不管新舊大樓或KTV，都會加強消防安檢，對於有消防風險的舊危大樓整修，公權力也將會介入，但修繕也不應該由全民買單，應由大樓管委會及負責人承擔該負責的部份。

都發局指出，老舊大樓辦理危老都更重建因涉及私人產權問題，需要由管委會取得住戶多數，達8成以上同意後，都發局才有辦法協助輔導申請重建或拉皮。