受到缺料影響，奇偶(3356)第3季合併營收為3.3億元，季增2.8%，雖然淡旺季趨勢不明顯，受惠於聖誕節前拉貨潮，奇偶預期，第4季營收有機會是全年高峰。

奇偶近幾年積極調整營運策略，並將產品研發放在三個重點方向，包括：對於市場所需求的產品會採用多方引進的方式，不侷限於自製，而是透過軟韌體的整合讓應用的領域更廣更深；強化AI人、車、臉辨識技術，相關產品在過去一年已經成功運用在許多不同的案場上，包括保全、零售、門禁、工廠、交通等等的領域，經過客戶端的調整，標準化的AI產品已經陸續推出中，亦鎖定智慧醫療為下一步重點開發項目；以及擴大公司既有產品的雲端服務，讓客戶可以隨時隨地使用無限的頻寬與儲存空間，按實際使用計費，不需要前期昂貴的建置成本或常態性的系統維護人力，持續開發出使用雲端服務的客群。

隨著調整成果顯現，產品組合優化，奇偶今年上半年合併毛利率48%，較去年同期增加3個百分點，營業淨利6476萬元，稅後盈餘為9047萬元，淨利率16%，每股盈餘為1.01元；第3季受到缺料影響，單季合併營收3.3億元，季增2.8%。

展望第4季，奇偶表示，雖然缺料危機未解，對公司影響不大，不過目前訂單能見度不高，只能一個月一個月看，且淡旺季愈來愈不明顯，第4季因有聖誕節前拉貨潮，單季營收可望是全年高峰。