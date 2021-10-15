屏東牡丹鄉5月間發生一起少年墜橋案，少年經搶救半個月後不治，後經警方追查後，逆轉發展成傷害致死案。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東牡丹鄉5月間發生一起少年墜橋案，少年經搶救半個月後不治，而當時救難人員與家屬都以為少年是因夜深視線不佳而意外墜橋，不過警方發現少年身上有多處不明傷痕，加上證人供詞不一，進而追查出少年是遭人追打而墜橋，涉案的2名陳姓男子訊後依傷害致死罪嫌送辦。

據了解，該名15歲少年5月16日晚間9點與友人相約到山區部落聚餐後，竟在4小時後被發現墜落在6公尺高的橋下河床，且已失去意識，後經警消送醫搶救後，因傷勢過重，半個月後不治。

全案因有現場民眾指稱是意外事件，家屬與救護人員不疑有他，也認為少年墜橋純屬意外，可能是深夜視線不佳所致，不過警方發現少年身上有不明傷痕，加上又有人指證少年墜橋前與友人有爭吵狀況，於是展開詳細調查。

警方經數月調查後，查出少年16日深夜遭陳嫌毆打後，又遭另名陳姓犯嫌持物品追打，少年嚇得趕緊逃離，但因現場光線昏暗，導致逃跑過程中因不熟悉地形而跌落6公尺高橋下河床。

檢警後續時，也進行現場重建模擬，終於還給亡者少年及家屬一個公道。