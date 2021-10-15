Oh no Rondo and Russ 😂 @shaqtin pic.twitter.com/MqNb1IewOg — Bleacher Report (@BleacherReport) October 15 2021

就算「小皇帝」詹姆斯15日大發神威，拿下全場最高30分，外加6助攻、6籃板、2火鍋，還是挽回不了湖人在新球季最後1場熱身賽，以112比116不敵地主國王命運，湖人確定今年熱身賽6戰全敗收場，接著就等20日新球季開幕戰遭遇勇士。

雙方打完上半場，湖人僅以66比71落後，打到第3節，更一度取得8分領先，可惜隨著湖人主力輪番下場休息，國王不僅追上，甚至重新掌控領先局面，眼見大勢已去，湖人總教練佛格也在最後3分24秒換下所有主力，比賽也進入垃圾時間。

除了詹姆斯貢獻今年熱身賽個人最佳表現，韋斯布魯克也有18分、5助攻與3抄截，失誤更控制在3次，安森尼15分，安東尼戴維斯14分、12籃板，狄安卓喬丹12分、11籃板，隨著湖人熱身賽苦吞6連敗，這種氣勢勢必影響到開季表現。

反觀國王搶到熱身賽4連勝，至今熱身賽還沒輸過，今天表現最好的是主控福克斯，他拿21分、5助攻與3籃板，泰倫斯戴維斯也有20分，哈里生巴恩斯與荷莫斯各有15分，新球季可能從板凳出發的希爾德13分，接下來就看熱身賽戰績是否「僅供參考」！