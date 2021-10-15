台東縣立圖書總館15日動工，預計2023年完工。（蔡旻妤攝）

台東縣立圖書總館15日動工，預計2023年完工。（蔡旻妤攝）

台東縣立圖書總館15日動工，預計2023年完工。（蔡旻妤攝）

台東縣府推動圖書館及綜合體育館興建工程7年，原設計縣立游泳池與圖書館同棟，歷經3年、12次流標，決定放棄共構，將泳池現址改建為圖書館，15日動工，縣長饒慶鈴表示，2023年完工啟用後，成為台東文化建設新里程碑。

舞獅咬起菜頭，象徵工程順利好彩頭。饒慶鈴表示，新建圖書館將設置完善的親子閱讀空間、大幅提升館藏、使用智慧化系統等科技服務，期盼2年後以嶄新面貌提供更優良友善的閱讀環境。

縣立游泳池興建於1987年，因設備老舊、使用率低，僅在每年暑假開放使用，縣府在2013年提出「圖書館及泳池共構計畫」，包括興建圖書館、大小游池、韻律教室、體操教室等5層樓建築，總經費5億餘元。後因經費及設計多項問題，遲至2018年上網招標，經12次公告招標、多次修改設計，均無廠商有意願投標，縣府2020年9月決定放棄共構，各自興建。

建設處表示，圖書館總工程經費3億2千餘萬元，採地上4層、地下1層興建，面積近2000坪，工程共714工作天，預計2023年完工啟用，總館建物為地下1層、地上4層，1樓挑高大廳擁有大面窗景，引入陽光與盎然綠意，2至4樓規畫則有豐富館藏圖書、多媒體使用設備等，設置有如花東縱谷般空間意象的書架及階梯閱讀平台。

縣府文化處說明，總館與既有圖書館建物相連，以「台東之谷」為概念主軸，融合「知識向上飛騰」意涵，建築立面連續斜面多層次，形塑如山嵐般綿延，展現多向度城市端點的地標性，層層木格柵長出簷、深遮陽與台東熱帶氣候相對應，入口大廳以南島文化展區為動線區隔吸引民眾入館，整合平面及高程以連接既有圖書館廊道。期盼總圖能夠開啟圖書館的多元想像、連接知識及更貼近縣民的生活，敬請縣民拭目以待。