今天美國職棒場上道奇與巨人繼續「百勝對決」第五戰，此戰贏的球隊晉級國聯冠軍賽，輸的就打包回家，終場道奇以2：1險勝對手。而這場雙方想必都會盡全力來應付對手。道奇比賽前就先出奇招，將前天就安排好的先發烏瑞亞斯(Julio Urias)換成牛棚投手柯奈保(Corey Knebel)，殺個巨人措手不及，但巨人同樣派出首戰表現完美的韋伯(Logan Webb)。

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此舉在比賽開始收到不錯效果，柯奈保投1局送1次三振無失分，接著第2局道奇馬上換投，派出葛雷特洛(Brusdar Graterol)，他在本季季後賽也還沒失分，一樣投1局送1K無失分，第3局道奇將「真先發」烏瑞亞斯換上場，他4局下一度遇亂流，先被敲一壘安，然後暴投讓對手上二壘，接著下位打者被刺殺，遭攻佔三壘，好在烏瑞亞斯穩住局勢。

4局上半道奇也一度攻佔得點圈，貝茲(Mookie Betts)先敲安打上壘，下一棒擊出滾地球讓他上二壘，捕手威爾史密斯(Will Smith)選到保送，造成一二壘有人，可惜「紅鬍子」騰納(Justin Turner)打出軟弱飛球遭接殺出局，沒能在這局搶先得分，巨人韋伯依舊神勇，前面5局投球就送出5次三振，看來今天會是一場投手戰。

這場比賽進度非常快，不到兩小時就進入6局，此局烏瑞亞斯先上場打擊遭一壘刺殺出局，接著換上前兩打席都敲安的開路先鋒貝茲，而他今天就像韋伯剋星般，此局第一球就揮棒再次敲出一壘安打，接著靠快腿盜二壘，而下一棒席格(Corey Seager)沒再漏氣，敲出二壘長打，送貝茲回本壘拿下首分。

席格也成功上二壘，這時韋伯壓力大了，巨人牛棚讓投手開始熱身，但韋伯扛住壓力，接連用三振和飛球接殺解決剩下兩名打者，沒讓失分擴大。6局下開始前烏瑞亞斯也送出4次三振，不過面對巨人第二棒達倫洛夫(Darin Ruf)慘遭炮擊，對方逮中他94.6 mph四縫線快速球，轟向中外野，巨人追到1：1平手，不過他也守住此局，不讓巨人有機可趁。

4⃣5⃣2⃣



The longest HR of the #postseason thus far belongs to Darin Ruf.



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第7局結束巨人換下韋伯，他今天投7局被敲4安打失1分，送出7次三振，自責分率0.61，表現相當完美，退場時比數1：1，無關勝敗，而道奇同樣將烏瑞亞斯換下，他今天投4局被敲5安打失1分，送出5次三振，自責分率2.00，狀況也不錯。第8局貝茲再敲出安打，加上隊友上壘造成一二壘有人，但道奇仍沒得分。

第9局巨人仍將終結者多福(Camilo Doval)放在場上，他先以觸身球保送打者，道奇再用穿越安打攻佔一二壘，貝林傑(Cody Bellinger)此時敲出安打建功，以2：1超前，巨人換高斯曼(Kevin Gausman)投球，他守住此局。關鍵9局下道奇派出只休兩天的王牌投手薛爾瑟(Max Scherzer)關門，他先製造飛球出局，再連送2K，率球隊以2：1獲勝闖進國聯冠軍賽！