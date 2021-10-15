值土耳其與美國關係持續緊張之際，美國與希臘今天簽署一項協議，更新兩國長期防禦合作關係，美國務卿布林肯表示，北大西洋公約組織（NATO）盟國可因此增進東地中海及周遭地區的安全穩定。

在「美國-希臘共同防禦合作協定」（MDCA）下，美軍自1990年來可在希臘領土內進行訓練和操演。

布林肯（Antony Blinken）與希臘外交部長鄧迪亞斯（Nikos Dendias）今天舉行簽約儀式。布林肯說，美國在希臘有數處軍事基地，這項修正協議會讓兩國國防協議「繼續有效」。

美國國務院稍晚發布聲明，概述合作範圍主要在國防、貿易與投資、氣候、反恐與執法，以及人民交流。

聲明也強調希臘最近升級一部分F-16戰機、塞考斯基（Sikorsky）直升機，還說雅典有興趣加入F-35戰機計畫，華府表示歡迎。

路透社報導，美希加強國防合作，正值希臘鄰國土耳其與美國關係持續緊張之際；土耳其向俄羅斯採購防空飛彈系統後，被美國從F-35計畫中剔除，美國稱俄國防空飛彈系統威脅到美國匿蹤戰機。

希臘上個月與法國簽署新的國防條約，依據內容，兩國可於外在威脅下相互協助，但此條約導致希土關係更加緊張。

東地中海數十年來屢見希臘和土耳其為領土起爭議，議題擴及領空、能源、愛琴海（Aegean）一些島嶼及賽普勒斯（Cyprus）。