高雄鹽埕區「城中城大樓」大火釀46死41傷，高雄市長陳其邁昨晚偕三位副市長鞠躬致歉，承諾檢討全市老舊公寓大樓問題。戰鬥藍青年楊植斗、蕭敬嚴、張煥霖今天前往監察院陳情，痛批若監察院不彈劾陳其邁，那就如同陳其邁口中應該「被關起來」的監察院，隨後，監院派陳情中心主任出面接受陳情。

蕭敬嚴嘲諷，他推薦陳其邁報名參加下屆奧運迴力鏢比賽，因為陳其邁10年前在政論節目談論台中夜店打火案，痛批時任台中市長胡志強應該下台負責，而監委不彈劾胡志強，也被陳其邁嗆是因為選舉考量、監察院該關起來了，這番話此時正重重打臉陳其邁自己。

蕭敬嚴質疑，如今監察院敢不敢辦陳其邁，是否又因明年選舉在即，不敢辦？民進黨在高雄執政20多年，發生這麼嚴重的意外，歷任市長不用負責嗎？

蕭敬嚴指出，根據建築法77條第二項規定，地方政府對於建築物得隨時派員檢查有關公共安全與公共衛生的建造與設備，另公寓大廈管理條例55條第三項也規定，縣市政府必須監督，並要求社區推派管委會，向地方政府報備，光這兩條就看出高市府在此事完全疏失，沒有進行督導，才發生意外致人命傷亡。

楊植斗表示，10年前的標準，希望陳其邁自己有點羞恥心，自己下台負責，監院接受陳情後，就應好好調查陳其邁是否有行政疏失，造成惡火悲劇，若監院下不了手對陳其邁進行彈劾或有效監督，那監院就如同陳其邁所說「可以關起來」。