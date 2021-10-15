大陸央媒《經濟日報》15日報導，大陸十一連假期間，「充電1小時排隊4小時」「為充電樁大打出手」等新聞登上熱搜，暴露電動車使用困難。不過，節假日新能源汽車高速充電難是個問題，但也只是階段性問題，不會對新能源汽車發展產生長期影響。

報導稱，近年來，大陸持續大力發展充電基礎設施，大街小巷新建了這麼多充電樁，為何還會出現充電難？究其原因，與近年來大陸新能源汽車超預期的快速增長有關。大陸新能源汽車年銷量連續6年位居世界第一，目前保有量達678萬輛。與此同時，充電基礎設施超過200萬台，車樁比例達3：1，目前全球最高。

與電動車迅猛發展不同，受營利狀況影響，高速服務區充電樁發展稍顯緩慢，很多地方高速上只有國網充電樁。大陸交通運輸部資料顯示，高速服務區目前充電樁保有量達到10836個，配置充電樁服務區達到2318個。按此計算，配置充電樁的服務區平均保有量不超過5個。由此可見，遇到集中出行，高速上很容易遭遇充電窘境。

報導分析，節假日新能源汽車高速充電難是個問題，但也只是階段性問題，不會對新能源汽車發展產生長期影響。從兩個層面來看，一方面，從時間節點來看，高速充電樁緊缺僅是集中在長假期間，平時基本可以滿足車主所需。另一方面，從行業發展來看，目前是部分區域的配套沒有跟上高速增長的新能源汽車行業需求，但隨著越來越多的新能源車遠端出行，高速充電需求量不斷增加，高速充電設施也會相應增加。

報導認為，問題暴露，有助於解決問題，解決的辦法還是有不少的。首先，解決行業的問題，核心還是要用市場的辦法。目前，已經有企業開始在高速路周邊建設充電站，也有企業布局換電和推廣快充技術。蔚來汽車換電業務布局較早，在大陸已累計建成換電站504座、超級充電站365座、目的地充電站526座。十一期間，蔚來汽車用戶下單至完成換電平均時長為14.1分鐘。

報導指出，除了技術層面，服務提升也能緩解充電難。比如，遇到重大節假日，或者預期將有大批新能源汽車集中出行時，可以借鑒通信行業在重大活動人群集中時將信號車開到現場的做法，在充電服務區配上柴油發電車或充電服務車，為充電提供靈活服務。再比如，與其讓車主在服務區不敢喝水、不敢去衛生間，乾等數小時，還不如變通一下，由當地提供展示牌告知，提醒車主到高速周邊或者附近的充電站去充電。

業內專家預計，未來5年新能源車的產銷增速都將保持在40％以上。如此高速增長的過程中，遇到一些階段性的「成長的煩惱」，實屬正常。