時代不斷改變，如今小學生人手一台iPhone手機，讓一名男網友感嘆地說「現在的小學生真的非常好命」，回憶起自己的童年，直到國三才獲得人生第一支手機，且是便宜的安卓手機，而人生第一支iPhone則是大學打工賺錢買的，引起熱烈討論，部分網友認為現在的小孩過很爽，但也有人認為就是時代與家境不同，根本沒啥好比的。

一名男網友日前在Dcard上發文表示，看YouTube影片發現一位年紀很小的網紅，最近才剛開始念國中。原PO翻看該網紅的社群發現，這位網紅在念國小的時候就已經開始拍片，且當初就竟是拿iPhone 12，讓他非常驚訝，覺得現在的小學生好科技化，而且也很愛用昂貴的東西，「茶來伸手，飯來張口的小學生不是少數」。

男網友指出，他自己首次擁有手機是在國中三年級，且當時是拿一支普通的安卓手機，珍惜的用到高中二年級，直到手機壞了才捨得換新的，當時班上許多同學都開始用iPhone，他也曾向爸媽央求買iPhone，但卻得到「你現在才高中生而已，不需要換那麼好的手機」的回應。

男網友透露，爸媽聽到他想買iPhone、想要更大容量的手機時，便要他不要要求那麼多，若真的很想要，之後念大學可以自己打工賺錢買。「班上同學使用iPhone，你不一定要跟著用，要不然你去你同學家的父母當兒子呀，看他們會不會買給你」。

男網友坦言，他們家其實不是清寒家庭，也不是中低收入戶，只是爸媽總是很節省，後來他考上大學以後，利用假日與課餘時間打工賺錢，終於買到人生第一支iPhone，而他至今都還在用當時買的那支iPhone8 plus 256G。

貼文引起網友討論，「我國小一個月有一次能拿20塊，放學去買加蛋蔥油餅就開心得不得了」、「天啊！我甚至到了國中才知道iPhone這個手機品牌很夯，國小的時候都用翻蓋手機」、「現在的小學生都很好命啊」、「我讀小學三年級的表弟也是拿iPhone12 pro，現在還進階到要MacBook」。

不過，也有網友認為要比根本就比不完，畢竟時代不同了，而且有些人家裡環境就是特別好。「家境差太多，沒啥好比」、「覺得沒什麼好驚訝的，我小學當時出iPhone5也是一出家裡人就買給我了，就時代不同而已」、「現在時代就在變，你父母還不是一樣覺得你過得很好命」

男網友補充說明，他這篇文章的重點不是要跟那位網紅比較，他只是想表達讓孩子自小養成茶來伸手、飯來張口的習慣真的好嗎？小孩要什麼，爸媽就無條件提供，這樣是否會讓孩子覺得這是理所當然的？小孩會懂得感恩嗎？長大以後會不會得寸進尺？