第二屆臺北網紅節開跑了，今年疫情改變原有的生活模式，線上課程及網路直播已溶入了日常生活。醒吾科技大學與旺旺中時媒體集團、太陽星網路科技公司及台灣新媒體發展協會等，攜手合辦2021臺北網紅節，將提供網紅最大空間發揮舞台。

圈圈科技行銷總監唐兆瑩(左起)、醒吾科大校長陳義文、圈圈科技創辦人柯景倫與太陽星網路科技公司行銷長李雯菁，預祝「2021 TY STAR網紅培訓營」為學員帶來給多的成長。(醒吾科大提供)

醒吾科技大學突破制式的框架，商管學院近年持續拓展電商、直播與網路社群經營的新課程，繼去年與旺旺中時媒體集團共同辦理臺北網紅節，今年臺北網紅節「TY Star 最佳潛力網紅獎」為活動亮點，協辦單位包括MOMO購物網與伊林娛樂，號召新世代網紅青年共同參與。

「2021 TY STAR網紅培訓營」直接帶領學員實戰課程的情形。(醒吾科大提供)

醒吾科大商管學院的「雷虎直播電商團隊」成員，企管系劉家妤同學(右)開心的秀出網紅研習證明。(醒吾科大提供)

醒吾科大除了翻轉校內直播教材，更在業界樹立了網紅培訓與媒合的新平台。在各界引領期盼下，2020臺北網紅節就匯集15家廠商及數百人的參與，圓滿落幕；今年雖受疫情影響，網紅培訓營尤為活動亮點，多達上百位的廠商及學員，共同進行2021 TY STAR網紅培訓，足見網紅趨勢已成了無法擋的浪潮。

由醒吾科大商管學院所籌組的「雷虎直播電商團隊」，這次也摩拳擦掌參與了培訓課程，就是希望能觸及更多的合作機會，讓大家都能看見更吸睛的醒吾科大網紅學生。

太陽星網路科技公司行銷長李雯菁指出，由幾次活動觀察，我們感受到企業對於自媒體人才的渴望，2021臺北網紅節將更致力於企業與KOL（關鍵意見領袖）及KOC（關鍵意見消費者）的對接，讓彼此共創雙贏。

醒吾科大商管學院副院長李國豪表示，在嚴峻疫情下，相當多廠商更積極地發展網路行銷以開發線上商機，這時候更是有志投入社群經營的最好時機，準備進入職場的朋友們，都應以此為競爭力的關鍵。

醒吾科大共同協辦的2021臺北網紅節已開跑，在各大企業的共同支持下，除了原有的活動規劃，特別規劃的「2021 TY STAR 最佳潛力網紅選拔」，將創造更大的平台，讓個人魅力可以轉成商機。