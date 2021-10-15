高雄巿政府表示，為協助鹽埕區城中城大樓火警傷亡民眾渡過難關，市長陳其邁15日與3位副市長、祕書長、副祕書長及市府33位一級機關首長，包括空大校長等共41人，捐出1個月薪資所得，盼為傷者與罹難者家屬盡一份心力。

高巿府同時也號召市民發揮愛心，捐款協助傷患後續醫療、生活及社會重建相關費用，並提供傷者及罹難者家屬之經濟支持。