城中城大火 高市府一級機關首長捐出1月薪資 13:092021/10/15 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 城中城大火。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄巿政府表示，為協助鹽埕區城中城大樓火警傷亡民眾渡過難關，市長陳其邁15日與3位副市長、祕書長、副祕書長及市府33位一級機關首長，包括空大校長等共41人，捐出1個月薪資所得，盼為傷者與罹難者家屬盡一份心力。 高巿府同時也號召市民發揮愛心，捐款協助傷患後續醫療、生活及社會重建相關費用，並提供傷者及罹難者家屬之經濟支持。 高雄城中城大火 民進黨團捐贈100萬慰問金 城中城大火46死 21具遺體尚未指認 1具「碳化」難辨識 #城中城 #陳其邁 #機關首長 #高雄市 #傷者 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 技師現勘「城中城」後曝現況 工務局：不要靠近大樓 10:352021/10/15 社會 高雄城中城大火 民進黨捐100萬協助災後所需 11:182021/10/15 政治 城中城大火受困 老翁苦撐八小時 母女躲陽台喊破嗓同獲救 08:352021/10/15 社會 類城中城危樓 新北7棟 桃園15處 04:102021/10/15 焦點要聞 高雄城中城大火 侯友宜捐出一個月所得拋磚引玉 11:282021/10/15 政治 城中城46死火警關鍵情侶 供詞顛倒卸責上午移送檢方 08:252021/10/15 社會 城中城大火奪46命 高雄巿議會默哀30秒 09:302021/10/15 政治 員工是城中城惡火受災戶 議員曝老闆一暖舉感動網友 08:092021/10/15 政治 高雄城中城大火46人喪命 陳水扁在臉書寫下這個字 11:412021/10/15 政治 消防員搜救城中城見揪心畫面 罹難者滿臉恐懼背坐門等到死 10:022021/10/15 社會 高雄城中城大火 美議員表達哀悼為傷患祈福 06:102021/10/15 國際 政治熱門新聞 黃暐瀚問若被柯P罵「袂見笑」會受不了嗎 王世堅居然回3字 - 政治 看完蔡英文最新民調 黃暐瀚認同沈富雄這句話 - 政治 陳柏惟淋雨媽媽突現身擁抱 「趙少康小編」起底真相狠打臉 - 政治 該不該為城中城大火下台？陳其邁停頓7秒吐15字回應 - 政治 羅友志翻出陳其邁曾嗆胡志強9死火災應下台 照片曝光網驚：迴力鏢打臉自己 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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