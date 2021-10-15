配合行政院振興五倍券之實施，國發會加碼推出每份500元，共20萬份的地方創生券，自9月22日至10月14日止，共有683萬餘人登記抽籤，扣除本周已獲得國旅券等加碼券者，今(15)日共有508萬9,497人符合第一次抽籤資格，共抽出5萬1,163名幸運中籤民眾，將以簡訊通知。

今天的抽籤作業，由國發會副主委高仙桂自樂透機內抽出081、105、594、188、089、396、521、467、912、798、358、441、367、941、335等15組中籤號碼，參與抽籤民眾之身分證末3碼與前開號碼相同者為地方創生券之得主。

國發會說明，地方創生券之登記抽籤至10月29日截止，還沒有登記的民眾可上五倍券官網登記抽籤。相關抽籤作業自本周起將分4個禮拜，於每周五上午抽出5萬個名額，該券使用期間自110年12月1日起至111年4月30日止。希望抽到地方創生券的民眾，能踴躍走入地方加碼消費，成為地方創新發展的動力。