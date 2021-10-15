DRAM大廠南亞科(2408)上周五法說會預期第四季產業進入短期修正，價格小幅下滑，預期修正期可能到明年首季。本周股價開低走高，主要是短期股價修正太大，周四，外資反手買超達10264張，帶動股價自周三低點60元之下大舉反彈至今日64元。

華邦電(2344)同樣於本周股價開低走高，雖周三下探24元低點，今日再彈至26元，連兩天上漲。外資周三反手買超13163張。

南亞科今年前三季業績亮麗；受惠第三季價格大漲約2成，單季毛利率衝上49.2%，季增6.9個百分點，獲利續攀高，稅後淨利為75.26億元，年增3.66倍，季增22.1%，每股淨利達2.44元。也挹注前三季每股盈餘達5.31元。

南亞科對短期動態隨機存取記憶體(DRAM)市況看法轉趨保守，預期第四季可能進入短期修正，但並不是DRAM寒冬。南亞科目前生產多少就銷售多少。

南亞科總經理李培瑛指出，短期面臨長短料、COVID-19疫情，以及通膨、地緣政治等變數影響，但因市場庫存低，預期這波的修正是短期性的且修正幅度不會太大，第四季價格微幅下修，修正期可能到明年第一季。

華邦電9月業績創新高，含新唐科技等子公司合併營收為91.09億元，月增3.32%，較去年同期增加21.82%。第三季營收同創新高，達270.14億元，季增約7%。

華邦電於先前法說會指出，目前產能持續滿載，加上漲價效益逐漸反映，第三季毛利率預期再成長。公司目前除了正洽談第四季訂單，甚至已經有客戶洽談明年的長約。

研調機構TrendForce看明年則相對保守，指明年需求成長力道將小於供給力道，2022年DRAM產業恐將進入跌價周期。

TrendForce表示，預期2022年需求成長力道將小於供給，DRAM產業將由供不應求轉為供過於求。DRAM產業將進入跌價周期，預估2022年全年的DRAM平均銷售單價(ASP)恐較今年衰退約15~20%。因位元出貨成長受報價下滑抵銷，2022年DRAM產值預估將大致持平。