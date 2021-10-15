常聽老一輩的說：「生小孩會帶財。」因為生小孩時的運勢最旺，也有些是小孩天生有福。運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團分享，生肖屬牛、雞、豬、猴的小孩天生財氣飽滿，總是能為父母招來極好的財運。

第四名：生肖牛

生肖牛的孩子，一出生就能夠幫父母帶財，他們天生富貴丶財氣飽滿，而且深知盡孝道的重要，對待父母總是無限的付出！而他們本身也具有改變家中財運的天賦，因此家裡有生肖牛的孩子，家庭會越來越富裕，可以讓父母頤養天年，而親子間的氣氛也會十分溫馨美好。

第三名：生肖雞

生肖雞的孩子，有著很不錯的口才與頭腦，總是能為父母招來極好的財運，無論家中原本是否富裕，最終都可以家財萬貫、事業有成。而且生肖雞的孩子自幼早熟懂事，小時候就知道要孝順父母，為父母分憂解勞，所以一旦他們出社會開始賺錢後，也會固定拿錢給家裡，回饋父母。

第二名：生肖豬

生肖豬的孩子天性善良、善解人意，對待父母盡心盡力，對待手足重情重義，家中如果有生肖豬的孩子，表示你們是很有福氣的。此外，生肖豬的孩子天生聰明，厚道誠實，不會在外惹事生非，因此父母都能很放心的讓他們自由發展，所以生肖豬一生都可以為家庭增添福氣與好運。

第一名：生肖猴

生肖猴的孩子靈活聰明，學習力很強，學生時期總是老師丶父母眼中的乖寶寶，而且從不給父母添麻煩，伶俐懂事的他們會把課業學好，成績不落人後。家裡有生肖猴的孩子，父母會感到一生樂開懷，更有動力努力賺錢，讓生活越過越富貴，加上生肖猴能為家庭帶財，更是父母的無價之寶。

【本文經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團】