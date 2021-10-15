從櫃姐轉型為網紅直播主的JFK女郎高萱KIMMY，出過甜心女友寫真集，讓她人氣逐漸攀升，instagram就有12萬粉絲追蹤，近來發布一系列性感照片，只見她身穿一件中空上衣，傲人酥胸幾乎要呼之欲出，讓網友看了全都暴動。

JKF女郎「高萱kimmy」在Instagram發布一系列性感照片，只見她身穿淺灰色棉質上衣，特殊的中空剪裁設計，讓她一對傲人北半球幾乎要呼之欲出，擠出的一條深邃事業線，讓所有人看得目不轉睛，尤其低頭在自己的寫真小卡簽名時，一個動作都有可能不慎走光，她也不忘向粉絲喊話：「耶比，寫真陸續要出貨囉，今天把寫真卡趕完了，謝謝大家對阿萱的愛戴支持，接下來是2022年桌曆預購開跑嘍，趕快把阿萱收藏起」。

高萱kimmy這一系列美照，短短時間就吸引上千人按讚，網友也紛紛留言：「沒有最性感，只有更性感」、「想了解萱為什麼那麼美」、「好漂亮，氣質女神，身材真好」、「漂亮又美麗，水啦」、「哇，萱的身材超棒的」、「真的辣翻了，絕對是頭號女神無誤」、「真的是天使的臉孔、魔鬼的身材」、「讓人眼睛整個大吃冰淇淋了」、「只有高萱能超越高萱」。

高萱原本任職百貨公司櫃姐，因為熱愛唱歌，開直播與粉絲互動，獲得不錯迴響後，才決定擔任全職直播主，不僅出過甜心女友寫真集，更是今年JKF百大女郎第65名，知名度可說是水漲船高。