桃園市地政局15日首次標售沙崙產業園區土地，本次共釋出六筆丁種建地，總底價約65.6億元，被視為倉儲物流業土地需求的風向球，結果義晹技術服務、東煒建設、榮江公司各以8億餘元標下一筆，合計出脫三筆土地，總金額約25.5億元。

此次沙崙產業園區土地標售，底價每坪17萬元，出脫三筆工業用地，均為本次標售中面積較小的坵塊，各在約5000坪左右，溢價率約在0.1～2.2%。

桃園市政府指出，為了避免公辦產業用地淪為土地炒作，此次沙崙產業園區土地採取「先租後售」搭配限制使用的機制，將土地先出租給申購人三年，申購人須於三年內興建廠房，建蔽率不得低於申購面積的30％，取得使用執照後，才能取得土地產權，並限制土地移轉後三年不得移轉他人，違者將由市府以底價買回。

台灣房屋航空城直營店店長徐國強表示，沙崙產業園區總面積約在28.44公頃，主要是鎖定倉儲與物流產業招商，開發後完成後，可提供1000個工作機會，年產值預計達10億元，未來可與桃園航空城、桃園農業物流園區相得益彰，區內也加強綠能及智慧化管理，近年物流倉儲業發展看俏，吸引投資人先行卡位。

台灣房屋趨勢中心經理江怡慧表示，近年桃園工業地產發燒，不論是都計內的工業地，還是外圍的非都市土地，都吸引買方搶進，2018年中美貿易戰開始後，台商大舉返台設廠，加上疫情爆發，加速企業遷廠回台，創造出豐厚產業投資與就業機會。

相較於大園工業區工業地每坪約在18～20萬元，周邊丁建土地約每坪15~17萬元，近市區的中壢工業區工業地每坪更動輒超過3字頭，在工業地價居高不下、產業需求殷切的情況下，底價每坪17萬元的沙崙產業園區，吸引投資人進場。