碳纖維複合材料大廠拓凱實業拜自行車、安全帽及醫療等品項產品訂單及出貨顯著增幅，營收報喜。9月合併營收8.8億元，創單月營收新高；第三季合併營收23.49億元，創單季史上新高；前三季合併營收61.82億元，改寫同期新高。法人預估，拓凱第四季生產及銷售均有機會勝過第三季。

拓凱9月合併營收8.8億元，年成長24.69％；第三季合併營收23.49億元，年增約15.2％，前三季合併營收61.82億元，年增幅18.37％。拓凱表示，自行車廠客戶缺櫃及缺料而延遲拉貨，致使拓凱8月底未出貨庫存達1500多萬美元，9月消化4百多萬美元，剩餘庫存部分，預計第四季陸續出貨。

拓凱9月及第三季出貨以自行車、安全帽及醫療等品項產品較高幅度成長，其中自行車9月年增幅逾四成，安全帽出貨超過三成，醫療出貨成長一成多。第三季出貨最多是自行車前叉、車架及輪圈等產品，年成長二成以上，安全帽年成長近二成。第四季產銷仍以自行車、安全帽及醫療等產品居多，有機會超越第三季。

拓凱指出，拓凱大陸廈門廠當地政府實施限電政策本周出台，但執行3天就取消，對大陸廠10月影響有限。未來若實施停電，拓凱會從調班生產，自備發電機因應等方面著手。