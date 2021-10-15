迴力鏢自打臉？昔嗆胡志強為9死火災下台 陳其邁沉默7秒吐15字回應

迴力鏢自打臉？昔嗆胡志強為9死火災下台 陳其邁沉默7秒吐15字回應

高雄城中城大火釀46命、41傷，高雄巿長陳其邁被翻出過去對台中夜店9死火警，曾要求時任台中巿長的胡志強下台。對此，國民黨台北市議員王鴻薇今找到這段影片，直言「阿拉夜店大火9死13傷，按照其邁的標準...」。

王鴻薇今（15日）在臉書發文表示，對於發生在2011年台中市阿拉夜店大火，陳其邁說，即使監察院不調查、不彈劾，胡志强也應該下台。王鴻薇稱，對照阿拉夜店大火9死13傷，「按照其邁的標準，當然，現在監察院長陳菊會不會啟動調查不知道，但按照其邁的標準...」。

王鴻薇更在留言下方分享陳其邁過往在政論節目評論胡志強該下台的影片。影片中可見，對於台中阿拉夜店大火，陳其邁當時在政論節目上稱，政務官本來就要負責相關責任，負責方式就是只有一種，就是下台負責，所以今天即使監察院沒調查、沒有彈劾胡志強，但他覺得胡志強也應為此事下台負責。陳其邁還說，他記得在84年衛爾康大火，當時政務委員黃石城說，政務官就是應該負責，像衛爾康這種事情，都應該要有人辭職負責，那同樣的標準比照阿拉夜店大火，其實胡志強本來就是應該要下台負責。

陳其邁也強調，更何況84年衛爾康事件發生的時候，當時大家曾提到相關法令包括營建、消防的法規，也因為衛爾康事件大翻修，翻修後這次法規可說是相當健全，純粹就是執法的問題。在這次阿拉夜店相關調查報告，台中市府的調查報告就說，胡志強應該要負督導不周的連帶責任，台中市府都說自己市長要負責任，但監察院報告胡志強卻都沒事，「我覺得監察院這份報告真得是很難令人服眾」。

對於被網友、名嘴等人翻出，過去對台中夜店9死火警曾要求胡志強下台，陳其邁今上午到醫院探視城中城傷者，被問到這事時，他停頓了7秒，才吐15字回應「深切的反省、我也不會迴避我的責任」。