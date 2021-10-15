男子因6、70歲的老父命喪火窟，15日上午在市立殯儀館奔波處理父親後事。（石秀華攝）

高市鹽埕區「城中城」大火造成46人死亡慘劇，燒出在社會底層生活民眾的辛酸淚！1名男子因6、70歲的老父命喪火窟，悲嘆：「我爸不是沒錢，只是希望住在他可以負擔起的地方而已」；並指責市府，事發當下無人協助家屬，他跑了7家醫院，打了無數通電話，46名死者第一輪照片看完，還找不到父親，直到半夜才確認父親已躺在冰櫃，忍不住砲轟高市府「效率非常差」。

城中城大火中不幸罹難的46名死者，目前已有25人由家屬認領，15日上午，高雄艷陽高照，不少家屬在殯儀館頂著烈陽、冒著斗大汗珠奔波忙著替不幸往生的死者辦理認屍及確認死亡資料。

1名年約3、40多歲的男子出現；殯葬處服務中心大樓外，媒體趨前詢問，男子停下腳步表示，前來替在大樓中不幸死亡的父親辦理後事，男子不願表明自己身分，但娓娓道來父親住在有「高雄第一鬼樓」之稱的城中城原由。

男子表示，3年前，父親花近50萬買下城中城的套房，「我父親不是沒錢，但只是希望住在他可以負擔起的地方，用現金一次付清的地方就好」！男子說，那時剛好他的小孩出生，也帶著小孩到現場（城中城大樓）去，小孩也沒有哭鬧，所以才認為環境雖沒有很理想，但似乎沒有鬼怪之事，才買下房子，讓父親獨自居住，「很遺憾沒有辦法說服爸爸和我住在一起」。

男子說，火警發生前2、3天，去電問父親一些訊息，沒聯絡上，但父親每天會傳Line，但火警當天卻沒接到訊息，當天因有家人在做早餐，凌晨就起床，傳出大火的消息後，他就接到通知趕去現場，男子指出，「等到晚上11點都沒有消息，市府效率非常差」。

男子說在尋找父親的過程，他不只聯絡一個單位，打了1999、119、110，刑事組、衛生局、民政局，但都沒人知道，也沒人要協助我們，他最後是一家家的醫院找，因為怕父親變成無名氏或者在急救，但醫院非常多，他跑了長庚、榮總、國軍802、邱外科、阮綜合、聯合醫院，大同醫院，只要給我們醫院就去，還一個臉一個臉去看，46名死者第一輪照片都看完了，也找不到。

男子指出，直到半夜近12時，聯合醫院給資料，他給了父親身分證號，重新報了一次資料，半小時後就找到了，才知道父親在哪一個冰櫃。男子說，父親整張臉被燒到，46名罹難者第一輪照片看完，後來才認出來，媒體問：「希望市府後續給予什麼樣的協助？」男子無奈地說：「現在沒有頭緒，我希望有什麼用？」。