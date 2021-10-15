蔡英文總統致詞出，行政院正帶領通傳會、科技部及交通部，共同推動「先進網路基礎建設計畫」，要為台灣打下數位轉型的堅實基礎，強化台灣在印太地區的戰略地位。

總統致詞時指出，今天是「是方電訊LY2智慧機房」興建動土；也是台灣電信產業，邁向嶄新的里程碑。資通訊產業發展，不僅是政府的核心戰略產業之一，也是提升台灣國際競爭力中的重要產業。

總統進一步指出，目前，行政院正帶領通傳會、科技部、以及交通部，共同推動「先進網路基礎建設計畫」。最重要的目的，就是要為台灣打下數位轉型的堅實基礎，強化台灣在印太地區的戰略地位。

總統說，這些年來，在大家的共同努力下，我們吸引了許多知名國際資訊科技大廠，包括Google、微軟、亞馬遜等，都加碼投資台灣，深化台灣和國際的有利合作。上述這些廠商也都是「是方電訊」的客戶。顯見吳彥宏董事長及工作夥伴的努力打拚，讓「是方電訊」在業界也備受國際肯定，「大家辛苦了」。

總統表示，台灣身處東亞樞紐位置，不論是東北亞連至東南亞，或是亞洲和美國間的海纜網路，都是以台灣做為國際資料傳輸的重要匯集節點，有難以取代的優勢。一個安全、穩定、傳輸快速，以及能夠提供備援措施的雲端空間，對5G、AIoT等資訊產業技術發展，具有非常重要的關鍵。

總統說，這次「是方電訊」所投入新建的IDC機房，採用高規格的防震和綠建築設計，可說是把握了國際資料中心，以及雲端市場的產業需求。相信完工之後，可以吸引更多的雲端服務、國際海纜、網路服務等業者，來台灣設立區域數據服務中心，展現台灣在國際數位舞台扮演的重要角色，為台灣數位經濟帶來新的動能。