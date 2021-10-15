高雄城中城14日凌晨大火。（袁庭堯攝）

高雄市鹽埕區「第1鬼樓」城中城大樓昨(14日)清晨大火，造成46死慘劇。高雄市議員林于凱昨在臉書指出，城中城就距離他家5分鐘的距離，是熟悉的地方，從過去繁華的商場，到如今的悲劇，除了公安、消防上的漏洞，也顯示出一些老舊住商混合大樓的潛在危機！

林于凱請同仁協助釐清「城中城」這棟建築物的使用背景，詢問工務局後得到以下回應：城中城地上12樓、地下2樓，經查該大樓使用執照，其1樓至4樓用途為商場、5樓及6樓用途為電影院、1至6樓已廢棄多年、7至11樓為住宅、12樓已廢棄。由於多年無營業的事實，依照《建築物公共安全檢查簽證及申報辦法》，8層以上未達16層之H-2 組別(住宅用)建築物，每3年要檢查跟申報一次，但因為施行日期由當地主管建築機關依實際需求公告之。

不過，林于凱直言，問題來了，高雄市政府目前並無「H-2 組別(住宅用)建築物該分類檢查施行日期」的公告，所以現在不做檢查不申報完全沒有違法，這是一個非常大的漏洞；另外一個問題就是，根據消防局的訊息，城中城在2019至2020都有進行消防安檢，只是因為該大樓沒有管委會，有些住戶若不願配合檢查，會有執行上的困難，因為該大樓一直以來都沒有成立管委會，所以也沒有消防安檢平面圖。

最後，林于凱感概地說，城中城從過去繁華的商場，到如今的悲劇，除了公安及消防上的漏洞，城中城也顯示出一些老舊住商混合大樓的潛在危機，所有權人年老或已不住在此，都更的啟動困難，形成一個弱勢的社區，是一個不容易處理的問題，但必須面對。