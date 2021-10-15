自淡水到宜蘭、近200公里的淡蘭古道是相當受登山客喜愛的步道，新北市觀旅局推出2款限量商品「淡蘭生態徽章組」及「淡蘭全線地圖掛布」今天上架，另也完成淡蘭古道南路指南，淡蘭精裝指南系列正式宣告完成。

新北市觀旅局局長蔣志薇表示，此次推出2款限量新款周邊商品，首度打造淡蘭生態系金屬徽章，精選5只代表動植物，並推出可搭配的淡蘭手繪風地圖掛布，溫暖詩意的畫風，讓沿線景點跳出地圖，讓古道走進生活、日常充滿淡蘭的清新美學。

新北自2019年發行淡蘭古道北路一書，至今已熱銷超過5000本，而以美學設計力著稱的淡蘭精裝指南系列（北、中路）也受到許多設計媒體報導，這次新北市再度攜手早起設計團隊，完成淡蘭精裝指南系列最後一冊（南路），因茶產業鏈而生的製茶文化、生態環境及石碇千島湖景色融入其中，打造專屬南路（又稱茶路）的特色風格，也正式宣告完成「淡蘭精裝指南系列（全3冊）」。

今起「淡蘭生態徽章組」（650元）及「淡蘭全線地圖掛布」（1280元）於網路「地圖製造」https：／／www.makeworld.tw／ 限量販售300套；「淡蘭精裝指南系列（全3冊）」於國家網路書店https：／／www.govbooks.com.tw／ 、五南文化廣場網路書店https：／／www.wunanbooks.com.tw／上架特價599元。

觀旅局表示，「新北OK旅遊」業者也搭配振興五倍券推出超值淡蘭古道旅遊優惠，北路服務據點注腳雙溪「SDGs淡蘭永續行」遊程1500元，中路服務據點柑腳驛站「淡蘭古道一日體驗」遊程1200元，趣健行旅行社推出淡蘭古道行程滿千折百的優惠。

此外，五倍券優惠還包括南路服務據點三采靈芝農場住宿及產品系列前50位滿千送千，新平溪煤礦博物園區門票享8折優惠，石碇商圈推出「漫步淡蘭」遊程只要400元（另贈150元石碇商圈現金抵用券），大島台灣旅行社推出淡蘭秘境任三條行程券只要5000元。