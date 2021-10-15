根據一項對企業財務長所做的最新調查，這場全球供應鏈之亂還有得拖，可能難以在近期內落幕。

根據這份由杜克大學富甲商學院（Fuqua School of Business）以及里奇蒙和亞特蘭大聯準銀行共同進行的企業財務長調查，代表各行各業大多數企業的財務長認為這個供應鏈挑戰將一直持續到2022年。他們警告其公司正苦於供應鏈中斷，而供應短缺問題已經導致生產和運輸延宕，並帶動原材料價格上漲。

根據該調查，僅約10%的受訪者看好供應鏈困境可望在今年底得到解決，而大多數受訪的財務長都認為這場供應鏈惡夢要到2022年下半年或更晚才能結束。

除了供應斷鏈之外，這些財務長並表示，人員招聘是「更加急迫的問題」。約75%的受訪者表示，其公司難以填補職缺，導致他們大多數必須將薪資提高約10%。

在這個疫情期間出現的供應鏈問題延燒已久，周三白宮宣布將與民間企業和主要港口就「90天衝刺」計畫展開合作，以盡快緩解供應瓶頸，其中包括將洛杉磯港（Port of Los Angeles）的營運時間調整為每周7天、每天24小時。

全球供應鏈受阻和人力短缺仍在持續推高企業的生產成本，根據美國勞工部周四公布最新數據，美國9月生產者物價指數（PPI）較去年同期上漲8.6%，雖然略低於市場預期的年漲8.7%，但仍創下2010年11月以來新高。

受企業轉嫁成本影響，美國的消費者通膨亦持續升溫，根據美國勞工部周三公布的數據，9月消費者物價指數（CPI）經季調後年增5.4%、月增0.4%，高於8月和市場預期的年增5.3%與月增0.3%。