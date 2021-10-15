全球資本市場逐步復甦，由臺灣生物產業發展協會主辦、資誠聯合會計師事務所協辦的「生技小聚－臺灣創新板(TIB)打造創新事業上市新聚落」於今日舉行。臺灣生物產業發展協會秘書長林治華致詞時指出，疫情下，台灣生醫產業依然展現強勁的研發能量。截至2021年7月底，臺灣共有157家公司經審定為生技新藥公司，包括420個品項、50個以上產品在國內外獲准上市，顯示國內生技日漸蓬勃的動能。期待政府提供多元資本市場策略，助益生醫產業透過投資並成長策略，加速研發創新，使更多生醫產品能更快推出，造福群眾並打入國際市場。

臺灣創新板的推出，採用市值為上市標準並分成三類，第一類為市值15億元且最近一年營業收入須達1.5億元；第二類則僅適用生技醫療產業，免除營收與獲利條件，市值須達新台幣30億元，若屬新藥研發公司則核心產品須通過第一階段臨床試驗；第三類則市值須達40億元，亦免除營收與獲利條件。另外，公司申請創新板須滿足設立年限及營運資金等其他條件。另創新板設立「合格投資人」門檻，期待引入創業投資事業、專業且高淨值投資法人、及具備足夠證券投資經驗的自然人參與，引入資金活水，加速台灣生醫產業成長。

據資誠彙整全球主要生醫IPO交易所之統計，2021年前三季全球生醫產業IPO募資規模達346億美金，IPO家數191家，募資規模方面較2020年前三季成長26%；IPO家數方面較2020年前三季成長44%。在地區分布方面，美國是生醫IPO最大市場，2021年前三季生醫IPO家數共100家，募資金額224億美金。亞洲地區(臺灣、香港、中國、以及亞太地區市場)共53家，募資104億美金。歐洲地區共30家，募資17億美金。其他地區(加拿大、中南美洲、中東與非洲地區)共8家，募資約1億美金。

游淑芬強調，2021年前三季臺灣有5家生醫IPO，其中有兩家屬再生醫療領域，分別是博晟生醫(6733)從事再生複合醫材研發，長聖(6712)從事再生細胞製劑製造銷售)皆在1月於證券櫃臺買中心上櫃。2021年前三季全球生醫IPO募資金額最高為數位醫療保險數據分析公司Oscar Health，募資14億美金。觀察臺灣、美國、香港三地募資金額前三大生醫公司，分別有三家屬再生醫療，兩家屬數位醫療，其餘精準檢測、長期照顧、應用生技及醫療器材各有一家。展現生醫IPO市場趨勢逐漸走向高技術、高研發能量的新興生技產業。

展望2021年第四季與2022年，隨著疫苗覆蓋率提升及國人配合防疫政策奏效，臺灣經濟環境從疫情影響中逐漸復甦，預計帶動新一波資本市場的成長。期待藉著臺灣證券交易所「臺灣創新板」推出，吸引更多優質創新生醫公司進入臺灣資本市場。