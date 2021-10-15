從蠶絲萃取出的蛋白加上多巴胺，創造出具備熱感應與抗氧化的藥物貼片，已經在動物身上實驗成功，未來可望應用在治療傷口加速癒合。(陽明交大提供／李侑珊台北傳真)

蠶絲不僅可以穿在身上，也能用於醫療材料，例如治療傷口。一顆平均大小只有0.00000783公分的奈米微粒，結合從蠶絲萃取出的蛋白加上多巴胺，創造出具備熱感應與抗氧化的藥物貼片，已經在動物身上實驗成功，未來可望應用在治療傷口加速癒合。

這是台灣第一次製備出具備熱感應的「蠶絲多巴胺」奈米微粒，它可以經過紅外光照射，觸發並控制貼片承載藥物的釋放速率，達到所謂精準醫療的需求。

奈米藥物有助於促進藥物吸收與代謝，有更好的治療效果，但前提是必須找到一個具備生物相容性，同時又能穩定釋放藥物的材料。

陽明交大生物醫學工程學系教授鍾次文領導的研究團隊，與農委會苗栗農業改良場協同取得品質穩定的良好蠶繭，經過化學脫膠後純化成蠶絲蛋白，並將蠶絲蛋白與多巴胺合成奈米大小的微粒，成功研發出具備熱感應與抗氧化的「蠶絲多巴胺」藥物儲存及釋放載體。

鍾次文表示，由於蠶絲是由蛋白質組成，是一種天然的生醫材料。而多巴胺本來就是一種神經傳導物質，可以覆蓋在不同材料表面形成多功能塗層，所以兩種材料都具有高度生物相容性，與人體排斥性低。一旦製成奈米微粒後，可以吸附不同特性的藥物，可穩定的把藥物釋放出來。

目前研究團隊已經把這項技術，結合肝素（一種抗凝血劑）製成貼片，並在小鼠的傷口上實際測試，發現可以降低血栓，證實這項技術應用於傷口治療具很好的潛力。

鍾次文提到，藥物與適當的奈米載體結合，可以依照治療的需求在特定部位控制釋放藥物。這次以蠶絲及多巴胺作為載藥系統，主要是善用兩種材料都是天然性及生物相容性材料，且可被生物降解。

事實上，鍾次文過去就曾以蠶絲作為材料，研發出可用於受傷心肌修復的綴補片，這次再運用相同材料，嘗試應用在傷口癒合上，證實相關技術已經越來越趨於成熟，可以應用在不同領域。