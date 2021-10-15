交通部公路總局今年5月於關渡大橋裝設實體分隔護欄後，接連發生車禍意外，民眾質疑是護欄所致，近日專家學者決議不拆護欄，圖為資料照（戴上容攝）

交通部公路總局今年5月在關渡大橋兩端裝設實體分隔護欄後，接連發生車禍，民眾質疑是護欄導致，近日專家學者決議「不拆護欄」，另訂改善計畫；新北市議員陳偉杰批評，這項決議對民眾來說非常無言，公路總局從維護人變成加害人；公路總局則表示，已提出多項改善，尚須時間觀察，才能看到成效。

關渡大橋車流量大，車輛爭搶車道導致車禍頻傳，公路總局今年5月在大橋的淡水、八里兩端裝設實體分隔護欄，原本是安全美意，反而阻擋機車行進，剛裝完2天，就發生7起擦撞護欄車禍，造成2人受傷、5台車損，公路總局因此拆除一半護欄。

今年9月份，一對夫妻騎車撞上實體分隔護欄倒地，慘遭後方小客車追撞，妻子不治，丈夫骨折，讓護欄存廢再掀爭議，立法委員洪孟楷後續會勘，公路總局表示，將召開專家道安會議研議護欄存廢，近日結果出爐，專家學者決議不拆護欄，另訂短中長期計畫。

市議員陳偉杰批評，民眾普遍對護欄褒貶不一，護欄不但違反駕駛習慣，反而容易因不熟悉路況而發生車禍，維護交通秩序的原意大打折扣，讓公路總局從維護人，變成加害人。

公路總局則表示，已在護欄上增貼反光貼紙，加強醒目提示，並在橋上及周邊道路，以紅色帆布加強宣導機車駕駛習慣的改變。在護欄前雙白線部份，改繪單邊變換車道線，增加外側機車要往淡水或五股方向的緩衝。

另外，取消上橋匝道的機車專用道，改為混合車道但兩側加畫漸變槽化提前縮減車道寬度，以減少上橋機車變換車道的次數，也避免車輛並行，提出多項改善措施，尚須時間觀察才能看到成效。