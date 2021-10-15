配合行政院振興五倍券之實施，國發會加碼推出每份500元，共20萬份的地方創生券，今舉辦抽籤作業，由國發會副主委高仙桂自樂透機內抽出15組中籤號碼，分別為081、105、594、188、089、396、521、467、912、798、358、441、367、941、335等15組，參與抽籤民眾不妨趕快對身分證末3碼，若與前開號碼相同者為地方創生券之得主，可領面額500元的地方創生券，今共抽出5萬1163名幸運中籤民眾，將以簡訊通知。

據國發會統計，自9月22日至10月14日止，共有683萬餘人登記抽籤，扣除本週已獲得國旅券等加碼券者，結算至今共有508萬9497人符合第一次抽籤資格。

高仙桂表示，中籤率約1％，地方創生券自今年12月1日可以開始使用，鼓勵民眾走入地方、加碼消費。

國發會進一步說明，地方創生券之登記抽籤至10月29日截止，還沒有登記的民眾可上五倍券官網登記抽籤；相關抽籤作業自本週起連續4個星期，於每週五上午抽出約5萬個名額，總計20萬份。

地方創生券使用期間自今年12月1日起至明年4月30日止；地方創生券適用店家提供的產品、服務，為消費者呈現多元的地方風土文化體驗與感動，而民眾的支持將成地方生生不息的創新發展動力。

有關本券之使用方式及適用店家等相關資訊，民眾可至「地方創生入口網」查詢。